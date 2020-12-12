الامارات تتوقع نمو اقتصادها غير النفطي بنحو 3.6٪ خلال 2021

المستقلة/- أشارت تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلى نمو متوقع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة مع نهاية عام 2021 بنحو 3.6%، بحسب بيان عن لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض في الدولة نشرته وكالة الأنباء الرسمية للدولة.

وأعلنت اللجنة في إجتماعها اليوم السبت إنجاز مبادرات المرحلة الأولى من خطة التعافي البالغ عددها 15 مبادرة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 46%، حيث تم الانتهاء من عدد من المبادرات الرئيسية حتى الآن، تضمنت ” تعديل قانون الإفلاس، وتخصيص منح وحوافز للمنشآت السياحية، وترويج الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعديل المعاملات التجارية وإلغاء تجريم الشيكات بدون رصيد، وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع السياحي، وتعزيز مرونة سوق العمل، وخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة من المصرف المركزي لتعزيز السيولة في القطاع المالي والمصرفي.