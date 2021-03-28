الامارات تبدء انتاج لقاح”سينوفارم” الصيني الشهر المقبل

المستقلة/..تبدء الإمارات العربية المتحدة بإنتاج لقاح سينوفارم الصيني الشهر المقبل، بصفقةٍ ستعمق حضور بكين في الخليج العربي، الذي طالما كان معقلاً لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية.

تمّت الموافقة على استخدام لقاح سينوفارم من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، بعد أن أظهرت التجارب المحلية النهائية أنه فعال بنسبة 86% في الوقاية من العدوى. ومنذ ذلك الحين أشرفت الدولة على إحدى أسرع حملات التلقيح في العالم، حيث تلقى معظم السكان اللقاح الصيني.

 

يمكن نقل لقاح سينوفارم وتخزينه بمعدل تبريد عادي، مما يجعله خياراً مفضلاً لبرامج التطعيم في العالم النامي. من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة الصينية إلى 3 مليارات جرعة سنوياً، بحسب رئيس مجلس إدارتها يو تشينغ مينغ هذا الشهر، دون إعطاء إطار زمني لتحقيق هذا الهدف.

 

وفي حين وافقت

 

وأعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، اليوم الأحد، أنها وقّعت عقداً لبدء تصنيع اللقاح اعتباراً من أبريل. وبهذا الاتفاق، ستصبح الإمارات أول دولة خليجية تشيد منشأة لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، مما يعزز جهودها لتصبح مركز إمداد للشرق الأوسط ولمناطق أخرى.

 

وأشارت “جلفار” إلى أنها وقّعت الاتفاقية مع شركة “جي 42” (G 24) لتجارة الأدوية في أبوظبي، التي تصف نفسها بأنها شركة ذكاء اصطناعي وحوسبة سحابية، وساهمت بإطلاق تجارب لقاح سينوفارم في البلاد.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

بورصة مصر تربح 3.7 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

اخر الاخبار

فيديو مرعب: انتحار فتاة على طريق الجلالة فى مصر

اخبار العراق

مؤشر بورصة العراق يستقر في المنطقة الحمراء في ختام تعاملات الأحد

اخر الاخبار

فيديو.. تفاصيل زواج مروان خوري بعد 53 سنة عزوبية

اخر الاخبار

بعد الدعوى بإيقاف عرضه.. حكم قضائي بشأن برنامج رامز جلال

اخر الاخبار

تسريب صورة جديدة لهاتف ايفون 13 برو

اخر الاخبار

مصر تعلن إنقاذ سفينة حاويات بميناء دمياط بعد تعطلها ..صور

اخر الاخبار

مصر تعلن إنقاذ سفينة حاويات بميناء دمياط بعد تعطلها ..صور

اخر الاخبار

أول جلسة.. المتهمون بـ”حادثة السلط” في الأردن ينفون التهم الموجهة إليهم

اخبار مصر

الحديد والصلب المصرية: لاعروض لشرائها وملتزمون بتصفية الشركة

اخر الاخبار

هيئة قناة السويس: السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة

اخر الاخبار

مصر.. براءة رانيا يوسف في قضية ازدراء الأديان والفعل الفاضح

اخر الاخبار

أول رد من وزير النقل المصري على مطالب استقالته أو إقالته

اخر الاخبار

مصر.. ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار جسر السويس  المنهار

اخر الاخبار

مصر.. 10 مليارات دولار خسارة يومية وارتفاع سعر البترول 6%. تداعيات أزمة السفينة الجانحة

اخبار مصر

شاهد: مصر.. لحظة نشوب حريق بأحد أبراج كورنيش المعادى

اخر الاخبار

انطلاق قاطرتان إضافيتان إلى قناة السويس للمساعدة فى سحب السفينة الجانحة