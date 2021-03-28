الامارات تبدء انتاج لقاح”سينوفارم” الصيني الشهر المقبل

المستقلة/..تبدء الإمارات العربية المتحدة بإنتاج لقاح سينوفارم الصيني الشهر المقبل، بصفقةٍ ستعمق حضور بكين في الخليج العربي، الذي طالما كان معقلاً لنفوذ الولايات المتحدة الأمريكية.

تمّت الموافقة على استخدام لقاح سينوفارم من قِبل دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، بعد أن أظهرت التجارب المحلية النهائية أنه فعال بنسبة 86% في الوقاية من العدوى. ومنذ ذلك الحين أشرفت الدولة على إحدى أسرع حملات التلقيح في العالم، حيث تلقى معظم السكان اللقاح الصيني.

يمكن نقل لقاح سينوفارم وتخزينه بمعدل تبريد عادي، مما يجعله خياراً مفضلاً لبرامج التطعيم في العالم النامي. من المقرر أن تصل الطاقة الإنتاجية للشركة الصينية إلى 3 مليارات جرعة سنوياً، بحسب رئيس مجلس إدارتها يو تشينغ مينغ هذا الشهر، دون إعطاء إطار زمني لتحقيق هذا الهدف.

وفي حين وافقت

وأعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، اليوم الأحد، أنها وقّعت عقداً لبدء تصنيع اللقاح اعتباراً من أبريل. وبهذا الاتفاق، ستصبح الإمارات أول دولة خليجية تشيد منشأة لإنتاج لقاحات فيروس كورونا، مما يعزز جهودها لتصبح مركز إمداد للشرق الأوسط ولمناطق أخرى.

وأشارت “جلفار” إلى أنها وقّعت الاتفاقية مع شركة “جي 42” (G 24) لتجارة الأدوية في أبوظبي، التي تصف نفسها بأنها شركة ذكاء اصطناعي وحوسبة سحابية، وساهمت بإطلاق تجارب لقاح سينوفارم في البلاد.