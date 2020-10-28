الالوسي تؤكد على وضع ستراتيجيات للنهوض بالصناعات التحويلية

المستقلة / – شددت المختصة بالشأن الاقتصادي رغد نبيل الآلوسي على اهمية التوجه صوب وضع ستراتيجيات تنهض بالصناعات التحويلية بالشكل الذي ينوع الموارد المالية للبلاد.

وأضافت أن “النهوض بمفصل الصناعات التحويلية يوفر أموالا كبرى تخصص لاستيراد بعض المشتقات النفطية المهمة التي يمكن انتاجها محليا في حال تطوير هذه الصناعة، لاسيما أن مقومات النهوض بهذه الصناعات متوفرة.

ونبّهت الى “ضرورة ان يتجاوز العراق مرحلة الاعتماد على اسواق خارجية في توفير هذه المواد، كما ان ‏تفعيل الصناعة التحويلية سيسهم ‏في توفير آلاف فرص العمل لشريحة واسعة من الشباب العاطل”.

يذكر أنَّ الكثير من منتجات الصناعات التحويلية يتم استيرادها من خارج البلد وبتكاليف مالية كبيرة، لاسيما أن شركات محلية يمكنها انتاج هذه المواد اذا توفرت البيئة الملائمة.