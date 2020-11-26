الاقتراب من إنهاء العمل في ملعب الزوراء

(المستقلة) يتواصل العمل بملعب نادي الزوراء الرياضي في بغداد، إذ وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 86%، على أمل إنجاز العمل فيه نهاية شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل 2021.

وقال هيثم رضا لطيف، المهندس المقيم في المشروع: “العمل يتواصل بشكل يومي دون أي توقفات عقب حل الأمور الإدارية والمالية خلال اللقاء الأخير الذي جمع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع الشركة المنفذة للمشروع في وقت سابق”.

وأضاف: “وتم الاتفاق على استئناف العمل، ووضع مدة زمنية للإنجاز أمدها نهاية شهر يناير/كانون الثاني من العام المقبل”.

وتابع: “العمل يجري بمحاور عدة أبرزها المبنى الإداري، وغرف تبديل اللاعبين، كما يتم نصب الأبواب الخشبية والسقوف الثانوية ومنظومات التبريد ومنظومات الإطفاء والمصاعد، فضلا عن تواصل أعمال اللبخ والتبييض في المرافق الأُخرى”.

وأتم: “أما في ساحة الملعب فيتم حاليا قص الثيل وإدامة السقي، بانتظار وصول البذور الشتوية للبدء بزراعتها من أجلِ إسناد الأرضية وإصلاح الأضرار التي سببها تغيير المناخ”.