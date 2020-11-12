الاعلان عن مشاريع استراتيجية كبيرة في الأنبار

المستقلة /-أعلن محافظ الأنبار، علي فرحان الدليمي، الأربعاء، وجود أكثر من 800 مشروع استراتيجي كبير، أنجز منها أكثر من 700 مشروع، موضحاً الأسباب وراء حصول المحافظة على أغلب المشاريع، مؤكداً غلق ملف النازحين قبل نهاية العام الجاري.

وقال الدليمي بتصريحات للوكالة الرسمية، إن “المحافظة لديها أكثر من 800 مشروع كبير، حيث تم إنجاز أكثر من 700 مشروع، وأكثر من 100 مشروع على الأرض في طور الإنجاز، وهنالك مشاريع تنتظر الإحالة”، مبيناً أن “هذه المشاريع ستعطي حلة جديدة من الإعمار والتطور في المحافظة”.

وأضاف، أن “حصولنا على أكثر المشاريع في المحافظة، هو بسبب التنسيق العالي مع جميع المنظمات الدولية الفاعلة، من خلال نوعية المشاريع المقدمة وتفاصيلها كانت ضمن النظام الداخلي للجهات المانحة الممولة”.

وأشار إلى أن “سرعة دخولنا للمحافظة بعد التحرير، ودعمنا وتنسيقنا العالي جدا، وتقديم المشاريع ومتطلباتها، كان لها دور كبير جدا، في مساعدة المجتمع الدولي بشكل عام”.

وبخصوص ملف النازحين، أكد أن “المحافظة متقدمة جداً في هذه الملف، وأن أغلب النازحين ليسوا من ضمن سكان المحافظة، وإنما هم من بغداد ونازحين إلى محافظة الأنبار، وبالتالي هنالك خطة مع وزارة الهجرة لغلق جميع المخيمات خلال الشهرين القادمين”