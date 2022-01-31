الاعلان عن انطلاق “السراب اوتو” الوكيل الحصري لسيارات “شيري” في العراق

المستقلة/- أعلنت شركة السراب اوتو، اليوم الاثنين، عن انطلاق شراكتها مع شركة شيري باعتبارها الوكيل الحصري للشركة الصينية في العراق.

وقالت مدير شركة السراب عادل حبيب في مؤتمر صحفي عقد اليوم في بغداد ان معارض الشركة تتوزع في أربيل وبغداد والبصرة، على امل التوسع في جميع محافظات العراق الأخرى في الفترة القليلة المقبلة.

وأشار الى أن الشركة بدأت بعرض خمسة موديلات من سيارات شيري الجديدة، مبينا ان ثقتها بمنتوجات شيري جعلها تمنح ضمان لمدة عشرة سنوات او تشغيل لمسافة مليون كم، وهو ما يجعلها تختلف عن الشركات الأخرى.

وأضاف كما تقدم الشركة عروضا أخرى لمالكي سيارات شيري تتضمن عروضا مجانية لصيانة السيارة في مراكز الخدمة التابعة للشركة إضافة الى تخفيضات على قطع الغيار تصل الى 30% ، منوها الى إمكانية الحجز للصيانة عبر حسابات الشركة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الى ان الشركة تواكب التكنولوجيا الجديدة وفق معايير الجودة في دول الخليج العربي، مبينا ان الحكومة العراقية وضعت السنة الماضية معايير للسوق المحلية تتشابه مع المعايير الخليجية GSO لتواكب الأجواء في العراق.

وبشأن أسعار السيارات المعروضة ذكر حبيب ان هناك أسعار للبيع المباشر نقدا ، وأسعار للبيع بالنقسيط، مبينا ان الشركة بصدد التفاهم مع عدد من المصارف بشأن هذا الامر.

من جانبه تحدث المدير الإقليمي لشركة شيري فرزاد صالحي في عدد من الجوانب المتعلقة بالتقنيات التي تستعملها الشركة في صناعة السيارات ورؤية الشركة للسوق العراقية، إضافة الى أنواع السيارات المتوفرة.

وأوضح صالحي ان الشركة التابعة للحكومة الصينية لديها عشرة مصانع في دول مختلفة وتصدر منتوجاتها الى نحو 80 دولة، منوها الى ان الشركة لا تقتصر على صناعة السيارات وانما تمتد الى قطاعات أخرى.

وأشار الى ان الشركة متواجدة في دول الخليج العربي والان وضعت العراق كأولوية في خطتها التسويقية المقبلة، على طموح الوصول الى 10% من سوق السيارات في العراق والتصاعد تدريجيا.

وقدم صالحي عرضا بمدى التطور التقني الذي وصلت اليه الشركة، مؤكدا بأن خططها التطويرية تتم بالشراكة مع ابرز الشركات المتخصصة في مجال صناعة السيارات.

وشهد المؤتمر عروضا تقديمية تناولت معارض الشركة في العراق، ومراكز الخدمة ما بعد البيع، إضافة الى ابرز الموديلات التي طرحتها الشركة خلال السنتين الأخيرة، والتي ستطرحها في 2022 ولاسيما موديل تايكو 7 برو، و 8 برو.