الاعرجي : دعوات تاجيل الانتخابات ..كذبة وخطوة استباقية للتاثير على الشارع

المستقلة /- اعتبر نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي دعوات البعض لتاجيل الانتخابات المبكرة .. كذبة وخطوة استباقية للتاثير على الشارع.

وقال بتغريدة له اليوم ان : دعوات وتصريحات بعض الجهات والشخصيات عن تأجيل الانتخابات المبكّرة، عبارة عن كذبة، وهي أقرب لكونها خطوات استباقية للتأثير على الشارع العراقي بتحقيق هدفها المنشود بعدم تحقق المشاركة الواسعة وما يترتب على ذلك من ضياع فرصة التغيير التي يسعى إليها الشعب العراقي .