الاستخبارات العسكرية : القاء القبض على ارهابي مطلوب للقضاء في نينوى

المستقلة /- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ارهابي مطلوب للقضاء في محافظة نينوى.

واشارت المديرية في بيان الى اجراءعملية استباقية بناء على معلومات مؤكدة من مصادر الاستخبارات الموثوقة والتي افادت بتواجد احد الارهابيين المطلوبين بمذكرة قبض وفق المادة ٤ إرهاب في محافظة نينوى.

واضاف البيان ان ” قوة من المديرية خرجت وبصحبتها مصدر المعلومة وبالساعه ١٠٠ يوم ٢٤ / ٣ / وبالتنسيق مع شعبة اس فق١٦ تم اعتقال المتهم (صائل جبر محمود اسعد العكيدي) من دار سكناه الكائن ( الموصل حي فلسطين )”.

وتابع انه “وأثناء تفتيش الدار تم العثور على وثائق لعصابات داعش تشمل هويات أحوال مدنية وشهادات جنسية وجوازات سفر مزورة واختام تخص تنظيم داعش”.

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