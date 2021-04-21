الاستخبارات العراقية : ضبط شحنة مخدرات بقيمة ملياري دينار في الأنبار

المستقلة /- أعلنت الاستخبارات العراقية، عن ضبط شحنة مخدرات بقيمة ملياري دينار في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وذكر بيان للاستخبارات العسكرية، تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاربعاء، أنها “استولت على 121 كغم من الحبوب المخدرة و 9 كغم من مادة الكريستالفي قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار”.

وأشار الى أن “قيمة الحبوب المخدرة ومادة الكريستال التي تمَّ ضبطها تبلغ قيمتها أكثر من ملياري دينار”،ى مؤكدا أن “العملية انتهت بالقبض على التاجر”.