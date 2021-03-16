الاردن : تراجع الاحتياطي الأجنبي ليصل 15.49 مليار دولار

المستقلة /- أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، تراجع الاحتياطي الأجنبي في أول شهرين من العام الحالي 2.6 بالمئة إلى 15.49 مليار دولار.

وللمقارنة فقد بلغ احتياطي الأردن الأجنبي في نهاية 2020 مستوى 15.91 مليار دولار، أي أن الاحتياطي قد انخفض بواقع 420 مليون دولار (2.6%).

وبدأ الاحتياطي الأجنبي بالأردن في التأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

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