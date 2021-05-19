الاردنيون ينجحون بحملة لخفض تقييم فيسبوك

المستقلة /- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة على مستوى العربي ضد تطبيق فيسبوك، والتي تسببت في انخفاض تقييم التطبيق بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

ويؤدي انخفاض تقييم تطبيق فيسبوك الى التسبب بخسائر فادحة جداً للشركة، حيث أشار النشطاء الى ان هذه الحملة جاءت بسبب حذف شركة فيسبوك المنشورات التي تؤيد القضية الفلسطينية.

ونجحت الحملة والتي شارك بها نشطاء اردنيون في خفض تقييم التطبيق الى 2.9.

الا ان بعض التطبيقات الخاصة بشركة فيسبوك نالت نصيبها ايضا مثل انستغرام لايت الذي اصبح تقيمه 2.6 ، و انستغرام الذي اصبح 3.9

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي طريقة خفض تقييم “فيسبوك” على (جوجل بلاي) ، والتي من الممكن ان تكبد شركة فيسبوك خسائر مالية فادحة.

ويرى الناشطون أن خفض تقييم فيسبوك أو حذفه، طريقة يمكن بها الرد على انحياز فيسبوك للإسرائيليين.