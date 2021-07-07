الارتباك يضرب صفقة انتقال راموس لباريس

المستقلة/- أعلن باريس سان جيرمان التعاقد مع المدافع الإسباني سيرجيو راموس، قبل أن يحذف الموقع الرسمي للنادي الفرنسي الخبر بعدها بدقائق.

وكشف الموقع الرسمي لباريس بالخطأ عن قميص راموس، وتصريحات اللاعب عن سر تمسكه برقم 4، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتدارك موقع سان جيرمان الخطأ خلال نصف ساعة، وحذف الخبر الذي يحمل قميص وتصريحات راموس من الموقع الرسمي.

وقال راموس، في تصريحات للموقع الرسمي لسان جيرمان قبل حذف الخبر “أقدر رقم 4 كثيرًا بدافع الخرافات، حيث أنني أحمله منذ بداية مسيرتي، ثم رافقني طوال حياتي وجلب لي الحظ السعيد، والكثير من الانتصارات”.

وأضاف “الآن رقم 4 جزء مني كشخص وكلاعب محترف، وبالنسبة لي، إنه لشرف كبير أن أرتدي هذا الرقم مع هذا الفريق الرائع، وسيكون ذلك أمرًا مميزًا للغاية”.

وزعمت تقارير فرنسية أن سيرجيو راموس سيحصل مع باريس، على راتب سنوي يقدر بنحو 15 مليون يورو.

ويعد راموس، ثالث صفقات باريس سان جيرمان الصيفية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.

ورحل سيرجيو راموس عن صفوف ريال مدريد، عقب انتهاء عقده وفشله في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة حول العقد الجديد.

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