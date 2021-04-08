الاتحاد العراقي يكشف حقيقة تأجيل الدوري

المستقلة/- أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن الدوري الممتاز مستمر من دون توقف خلال الجولات المقبلة.

وقال عضو لجنة المسابقات علي عبيس: “مباريات الجولة المقبلة، ستنطلق يوم 16 من الشهر الجاري”،

وأضاف: “مباريات القوة الجوية والشرطة ستؤجل فقط خلال خوضهما مباريات دوري أبطال آسيا”.

وأشار عبيس إلى أن الهدف هو إنهاء الدوري في توقيته المحدد من دون أي تأثير على الأندية المشاركة في المسابقة، لما لذلك من انعكاس إيجابي على مشوار المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

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الاتحاد العراقي يكشف حقيقة تأجيل الدوري

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