الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعي نقيب المحامين المصريين و العرب

المستشار رجائي عطية

المستقلة/- نعي الاتحاد العام للصحفيين العرب بمزيد من الحزن والاسي “الفقيه القانوني القدير والمفكر الاعلامي الكبير  نقيب المحامين المصريين ونقيب المحامين العرب الذي وافته المنية صباح اليوم” .

وقال بيان الاتحاد ان المستشار رجائي عطية قضى عقود من العطاء فى مجالات شتي اثري خلالها المشهد النقابي والقانوني والمكتبة القانونية والاسلامية والعربية ، كما كان كاتبا لامعا يداوم على كتابة مقاله الاسبوعي في صحيفة الاهرام  .

وأشار الى أن الراحل ” لقي وجه ربه وهو يؤدي دوره المقدس في اقامة حقوق الدفاع مترافعا عن احد موكيليه داخل محراب العدالة في قاعة محكمة جنايات الجيزة “.

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الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعي نقيب المحامين المصريين و العرب

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