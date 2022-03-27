الاتحاد العام للصحفيين العرب ينعي نقيب المحامين المصريين و العرب

المستقلة/- نعي الاتحاد العام للصحفيين العرب بمزيد من الحزن والاسي “الفقيه القانوني القدير والمفكر الاعلامي الكبير نقيب المحامين المصريين ونقيب المحامين العرب الذي وافته المنية صباح اليوم” .

وقال بيان الاتحاد ان المستشار رجائي عطية قضى عقود من العطاء فى مجالات شتي اثري خلالها المشهد النقابي والقانوني والمكتبة القانونية والاسلامية والعربية ، كما كان كاتبا لامعا يداوم على كتابة مقاله الاسبوعي في صحيفة الاهرام .

وأشار الى أن الراحل ” لقي وجه ربه وهو يؤدي دوره المقدس في اقامة حقوق الدفاع مترافعا عن احد موكيليه داخل محراب العدالة في قاعة محكمة جنايات الجيزة “.