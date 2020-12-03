الاتحاد الآسيوي يخطر الشرطة بموعد انطلاق دوري الأبطال

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(المستقلة) تلقى نادي الشرطة العراقي إشعارا رسميا بموعد انطلاق النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا.

وأرسل الاتحاد الآسيوي إخطارا إلى الشرطة يؤكد فيه أن موعد انطلاق بطولة دوري الابطال للموسم القادم سيكون في أبريل/نيسان المقبل.

وكان مقررا أن تنطلق المسابقة مطلع فبراير/شباط المقبل.

وأكدت إدارة نادي الشرطة أن الموعد الجديد سيكون لائقا تماما، خاصة انه سيكون بعد فترة الانتقالات الشتوية التي تسعى فيها الادارة الى تعزيز الصفوف بلاعبين جدد، بالاضافة الى حسم تسمية المدرب الجديد الذي سيقود الفريق.

 

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