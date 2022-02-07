الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يراقب جاهزية قطر لاستضافة كأس اسيا 2027

المستقلة /- اختتم وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم زيارته للدوحة، التي امتدت لخمسة أيام، للوقوف على آخر استعدادات الدولة في إطار الترشّح لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2027، وذلك مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي عن الملف الفائز لاستضافة الحدث.

وعاين وفد التفتيش من الاتحاد الآسيوي خلال هذه الزيارة جاهزية قطر التامّة من الآن، مع تفقده العديد من المرافق والملاعب والمنشآت واطلاعه على كافة الخطط المقترحة لاستضافة كأس آسيا 2027 في حال الفوز بحقوق التنظيم.

ورافق وفد الاتحاد الآسيوي في الزيارة التفقدية ممثلون عن الاتحاد القطري ولجنة ملف كأس آسيا 2027.

وأكّد الاتحاد القطري لكرة القدم التزامه بتلبية جميع متطلبات الاستضافة في حال فوزه بها وبحسب الجدول الزمني المُعتمد من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبما يلتقي مع شروط التنظيم ومعاييره.

وأجرى الوفد تقييمًا شاملًا لدراسة فاعلية وكفاءة مختلف المنشآت والآليات المُقترحة لتنظيم واستضافة البطولة، ومنها الملاعب وآلية إصدار تذاكر المباريات، وتكنولوجيا المعلومات والإعلان والتسويق، والبث الإذاعي والتلفزيوني، والبروتوكول والضيافة، وعوامل الأمن والسلامة.

وعاين الوفد ستة من الملاعب المونديالية الثمانية الجاهزة كليًا والمخصصة لكأس العالم FIFA قطر 2022™️، وهي استاد البيت واستاد الثمامة واستاد 974 واستاد لوسيل واستاد أحمد بن علي واستاد الجنوب، كما تفقد بعضًا من المنشآت التدريبيّة العالميّة مثل العقلة وإرسال وأسباير.

كما جال أيضًا على أقسام مختلفة من مؤسسة أسباير مثل مستشفى سبيتار، ومركز قيادة البطولات خلال الأحداث الكبرى ومنشآت المترو ومدينة حمد الطبيّة ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، بالإضافة إلى زيارة بعض من الفنادق المُخصصة للمنتخبات وغيرها من المنشآت الحيويّة.

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