الإيرانية ماهلاغا جابري تثير غضب العراقيين بسبب هذه الصور

المستقلة/- منى شعلان/ أثارت عارضة الأزياء الإيرانية، ماهلاغا جابري موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد نشرها صوراً لها بجوار تمثال “الثور المجنح” فى متحف اللوفر بباريس.

وعلقت جابري، على الصور المنشورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وعلقت قائلة باللغة الانجليزية: “إيراني، كم أحبك” تعبيرا منها عن مدي حبها لإيران، معتبرة أن التمثال جزء من ثقافة بلادها وهو ما أثار غضب العراقيين.

وانتقد المتابعون جابري بشكل كبير مؤكدين أن التمثال يعتبر جزءاً من الثقافة العراقية وليست الإيرانية، مما دفعها إلى حذف الصور وتوضيح الأمر من خلال منشورًا لها جاء فيه: “أحد أهدافي عندما أنشر هو مشاركة ما اختبره عندما أسافر، لأنني ممتنة لما رأيت في هذا العالم الجميل”.

وتابعت: “المجنح الضخم كان في قصر الملك سرجون الثاني، الواقع في شمالي (ما يعرف) اليوم بالعراق”.

وأكملت قائلة: “للأسف، لا يمكنني الخوض بالتفاصيل في منشوراتي الصورية، لكنني كتبت إيران، لأنه ذكرني ببرسيبوليس”.

ويشير لفظ “ببرسيبوليس” إلي الاسم اليوناني بمعنى “مدينة الفرس” بالنسبة إلى عاصمة بارسا للإمبراطورية الفارسية.

ويُطلق على الثور المجنح اسم “لاماسو” بالأكادية، و”لاما” بالسومرية، وهو عبارة عن تمثال ضخم، قيل إنه يمثل آلهة قديمة، يتم تصويره عادة بجسد ثور وجناحي نسر ورأس إنسان، ليرمز إلى القوة والحكمة والشجاعة.