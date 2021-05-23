الإمارات تؤكد استعدادها للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لخفض التصعيد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا دعم دولة الإمارات للجهود المصرية، الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات ”وام“، أثنى ولي عهد أبوظبي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على: ”الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع، والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس السيسي، للتهدئة، وحقن دماء المدنيين الأبرياء“.

وشدد محمد بن زايد: ”على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين“، مؤكدًا أن: ”دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف، للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة، لخفض التصعيد وتحقيق السلام“.

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