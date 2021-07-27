الأولمبية المصرية تستهدف 8 ميداليات في طوكيو

المستقلة/- قال شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن ما حققه عمر عصر، لاعب منتخب تنس الطاولة، بالوصول إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو يعد إنجازا كبيرا، باعتباره أول لاعب عربي ومصري يصل لهذا الدور.

وقال العريان، في تصريحات صحفية إن فرص تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم قائمة بالفوز على أستراليا صباح غد الأربعاء”.

وأضاف: “الفوز يقرب الفراعنة للدور الثاني، ولا بديل عن الفوز، ومعاناة المنتخب المصري تمثلت في عدم إحراز أي أهداف”.

واعتبر سكرتير اللجنة الأولمبية، أن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسى بالحصول على الميدالية البرونزية في التايكوندو بمثابة إنجاز كبير، ورفع معنويات جميع أفراد البعثة المصرية في طوكيو.

وختم: “آمال البعثة المصرية تتعلق بالألعاب الفردية للوصول إلى 8 ميداليات”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الرئيس التونسى ينهي مهام مسؤولين في مناصب عليا بالحكومة

رياضية

الأولمبية المصرية تستهدف 8 ميداليات في طوكيو

اخبار العراق

اخر الاخبار

ابنة هيفاء وهبي ترد على منتقدي عملية أنفها

رياضية

لاعب ريال مدريد يطلب الرحيل

رياضية

نجم ريال مدريد يرحل إلى الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بعدن

اخر الاخبار

اليمن.. مقتل جندي وإصابة آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بعدن

اخر الاخبار

نظرية الأمننة… قراءة نقدية

اخبار العراق

بينهم امرأة ..اعتقال 10 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في ميسان

اخر الاخبار

هل خضع قصي خولي لعملية تجميل؟

اخبار العراق

صحة ميسان تفتتح منافذ تلقيحية جديدة لاستيعاب الاعداد الكبيرة 

اخبار العراق

اعتقال عصابة تتاجر بالمشروبات الكحولية المسكرة في كربلاء

اخر الاخبار

الدار البيضاء تحتضن الدورة الرابعة لمهرجان الفيلم التربوي لأطفال المخيمات الصيفية

ثقافة وفنون

فوز الفهد ترزق بمولودها الأول

اخر الاخبار

فيديو.. تعرف على موعد عرض الجزء الخامس من “La Casa De Papel”

اخر الاخبار

مصر.. تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بتهمة التحريض على العنف