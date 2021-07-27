الأولمبية المصرية تستهدف 8 ميداليات في طوكيو

المستقلة/- قال شريف العريان، سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية، أن ما حققه عمر عصر، لاعب منتخب تنس الطاولة، بالوصول إلى ربع نهائي أولمبياد طوكيو يعد إنجازا كبيرا، باعتباره أول لاعب عربي ومصري يصل لهذا الدور.

وقال العريان، في تصريحات صحفية إن فرص تأهل المنتخب الأولمبي لكرة القدم قائمة بالفوز على أستراليا صباح غد الأربعاء”.

وأضاف: “الفوز يقرب الفراعنة للدور الثاني، ولا بديل عن الفوز، ومعاناة المنتخب المصري تمثلت في عدم إحراز أي أهداف”.

واعتبر سكرتير اللجنة الأولمبية، أن ما حققته هداية ملاك وسيف عيسى بالحصول على الميدالية البرونزية في التايكوندو بمثابة إنجاز كبير، ورفع معنويات جميع أفراد البعثة المصرية في طوكيو.

وختم: “آمال البعثة المصرية تتعلق بالألعاب الفردية للوصول إلى 8 ميداليات”.