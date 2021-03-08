الأهلي يقترب من الانفصال عن مدربه

المستقلة/- تسعى إدارة نادي أهلي جدة السعودي من إقالة المدرب الصربي، فلادان ميلويفيتش، خلال الفترة المقبلة.

ولا تزال مفاوضات إدارة أهلي جدة مع فلادان جارية لفك الارتباط بينهما، من خلال صيغة ترضي الطرفين.

المدرب الصربي أبدى مرونة نسبية للرحيل، بموافقته على التنازل عن جزء من قيمة الشرط الجزائي، لكنه اشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة كاملة، وهي رواتب 5 أشهر.

وسيكون المدرب السعودي، يوسف عنبر، البديل الجاهز في حال توصل الطرفين إلى قرار الانفصال.

جدير بالذكر أن ميلويفيتش لا يزال يواصل عمله على رأس الجهاز الفني للفريق حتى الآن، حيث قاد المران الأخير استعدادا لمباراة القمة أمام النصر، المقررة الخميس المقبل، في ختام الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين.

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