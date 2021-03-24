الأهلي السعودي يطيح بمدربه

المستقلة/- أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، إقالة مديره الفني الصربي فلادان ميلويفيتش من منصبه.

وجاء قرار إقالة ميلويفيتش بسبب استمرار سوء نتائج الفريق، وابتعاده بشكل نهائي عن المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أنه تم إنهاء العلاقة التعاقدية مع مدربه بالتراضي، وبعد الاتفاق على كافة الأمور القانونية.

وكشف الأهلي عن تكليف يوسف عنبر بتولي منصب المدير الفني، وذلك حتى نهاية فعاليات الموسم الحالي.

ومنذ الفوز على الوحدة 4-2 في الدوري السعودي للمحترفين يوم 5 فبراير/شباط الماضي، فشل الأهلي في تحقيق أي انتصار، حيث خسلا في 5 مباريات مقابل تعادلين.

هذه النتائج الكارثية جعلت الفريق يتراجع للمركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة.

 

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