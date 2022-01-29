الأمير عبد العزيز بن فهد يتصدر بحث جوجل بفيديو مثير

المستقلة /- ضجت مواقع التواصل السعودية بمقاطع فيديو ظهر فيها الأمير السعودي عبد العزيز نجل العاهل السعودي الراحل، الملك فهد بن عبدالعزيز، خلال زيارته محافظة بدر بالمدينة المنورة، وتصدر الأمير محرك البحث غوغل في السعودية، صباح السبت.

وتحدث الأمير عبد العزيز في الفيديوهات المتداولة عن “العدوة الدنيا والعدوة القصوى في بدر”، خلال زيارته “موقع غزوة بدر التي خاضها النبي محمد”، وتحدث عن زيارته للمحافظة قبل 20 عام، كما أثنى على قبيلة حرب وشيوخها.

وقال الأمير عبد العزيز: “نحن في بدر وهذه العدوة القصوى، وخلفنا العدوة الدنيا والركب أسفل منكم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه الجو جميل والمنطقة جميلة”.

يذكر أن الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد قد أنقذ الشاب فيصل محمد العطوي، المحكوم عليه بالإعدام في اللحظات الأخيرة قبل تنفيذ الحكم بعدما سدد ما تبقى عليه من دية.

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