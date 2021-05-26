الأمم المتحدة تدعو لفتح جميع معابر غزة

المستقلة /- دعت الأمم المتحدة، إلى ضرورة إبقاء كل معابر قطاع غزة الـ7 مفتوحة على الدوام أمام الإمدادات وضمان تنقل المرضى وعبور العاملين في المجال الإنساني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال دوجاريك: “نكرر التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر إلى غزة وإبقائها مفتوحة، لدخول الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الوقود للخدمات الأساسية والإمدادات للحد من انتشار فيروس كورونا”.

وأضاف: “سيؤدي فتح المعابر إلى ضمان خروج المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج المنقذ للحياة، وعبور العاملين في المجال الإنساني الفلسطيني”.