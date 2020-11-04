الأسعار الرسمية لسيارات جيب في العراق 2020 – 2021

المستقلة/- شهدت الفترة الأخيرة ركودًا كبيرًا في سوق السيارات المحلية والعالمية، في ظل اجتياح وباء كورونا المستجد لدول العالم، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.

وتحاول العديد من شركات السيارات المتواجدة في السوق العراقية، عقب معاودة النشاط مرة أخرى، تقديم بعض العروض على سياراتها، في محاولة منها لجذب عملاء جدد، وبيع المخزون لديها من سيارات.

وشهدت الأسواق العراقية للسيارات خلال الفترة الأخيرة زيادة فى بعض أسعار موديلات الشركات وتخفيضات فى البعض الآخر كنوع من أنواع الجذب.

ويبحث المواطنون عن الأسعار النهائية للشركات، وبالأخص بعد التخفيضات الكبيرة على العديد من السيارات.

وخلال السطور القادمة نستعرض أسعار ومواصفات السيارة جيب الامريكية موديل 2020 – 2021 فى الأسواق العراقية.

جيب رينيجيد

– اوتوماتيك / LONGITUDE 2020 1400 CC 26336.16$

– اوتوماتيك / LIMITED 2020 1400 CC 28874.59$

– اوتوماتيك / LIMITED PANORAMA 2020 1400 CC 30778.41$

– اوتوماتيك / LIMITED 4WD 2020 1400 CC 33634.14$

جيب جراند شيروكي

– اوتوماتيك / LIMITED 2020 5700 CC 69806.70$