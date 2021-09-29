الأزهر يصدر فتوى بشأن لعبة الكترونية خطيرة

المستقلة /- بعد حوادث مأساوية وقعت بسببها، حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مصر من ممارسة لعبة “كونكر” الإلكترونية، لانها تفتقد للضوابط واحتواؤها على قمار، إذ يلعب فيها أكثر من شخص في الوقت ذاته على رصيد وهمي من النقود “على شكل نقاط”، يقامر اللاعبون بهذه النقاط، ويربحون أو يخسرون.

ولأن القمار أو المراهنة من الميسر المتفق على حرمته شرعا، أكد المركز على عدم الإغفال عن ما وضعه الشرع من ضوابط لممارسة الألعاب حتى يُحافظ المرء من خلالها على دينه، وماله، ووقته، وسلامته.

 

 

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