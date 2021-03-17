الأزمة مستمرة.. الشرطة يشكو العنكوشي

المستقلة/- تقدمت إدارة نادي الشرطة العراقي، بشكوى رسمية إلى محكمة تحقيق الرصافة، ضد رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية حسين العنكوشي.

الشرطة حقق فوزا عريضا على الديوانية بنتيجة 5-0 في الجولة 24 من الدوري العراقي، وشهدت المباراة عدة أحداث مثيرة للجدل، وأصدر العنكوشي بيانا هاجم فيه “القيثارة” ومشجعيه.

وعقدت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية اجتماعا لمناقشة تقرير مشرف مباراة فريقي الشرطة والديوانية، وأصدر عدة عقوبات بحق العنكوشي وعدد من لاعبي الشرطة، فضلا عن حرمان جماهيره من الحضور لـ5 مباريات.

وردت إدارة الشرطة بشكوى تضمن التصريحات الإعلامية التي وصفتها بـ”غير الأخلاقية والمعيبة”.

وأعربت الإدارة عن استغرابها للتصريحات، التي أطلقها رئيس نادي الديوانية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن العلاقة بين ناديي الشرطة والديوانية متشنجة بشكل مستمر، نتيجة التصريحات النارية، وأخيرا أحداث مباراة الفريقين في ملعب الشعب.