الأردن يرسل مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما أعلنت مصر تجهيز مستشفيات سيناء لاستقبال الجرحى.

وأشار بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، إلى أن “القرار يأتي على خلفية ما يتعرض له المدنيون من اعتداءات إسرائيلية”.

وأكد البيان أنه “سيتم إيصال المساعدات من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية”.

من جهته، أعلن محافظ شمال سيناء بمصر، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، أن “مستشفيات شمال سيناء جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين من قطاع غزة وقت السماح بدخولهم إلى الأراضي المصرية للعلاج، وبالتنسيق مع وزارة الصحة”.

من جهتها، أكدت مديرية الصحة بالمحافظة، أن “مستشفيات المحافظة جاهز لاستقبال أي من الحالات القادمة من قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي بعد أحداث المسجد الأقصى”، مشيرة إلى “رفع حالة الطوارئ في مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد المركزي، وتعليق إجازات عيد الفطر المبارك لبعض الأطباء والأطقم الطبية والتمريض”.

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