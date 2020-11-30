الأردن يتوقع نمو الاقتصاد بنحو 2.5٪ خلال العام المقبل

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المستقلة/- يتوقع الأردن تحقيق معدلات نمو قدرها 2.5٪ خلال العام المالي المقبل، وأن يبلغ إجمالي النفقات للعام القادم نحو 9.93 مليار دينار، وأن تمثل تكلفة الرواتب والتقاعد 65 ٪ من إجمالي الموازنة.

وتوقع وزير المالية الأردني محمد العسعس، تمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار خلال العام المقبل، وفق وكالة الأنباء الأردنية، وزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 24.4 بالمائة، وبانخفاض المنح الخارجية إلى 577 مليون دينار.

وتوقع العسعس، زيادة مخصصات صندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 ٪.

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