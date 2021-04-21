الأردن: توقيف 18 متهما على ذمة “قضية الفتنة”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قالت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء، إن الجهات المختصة أوقفت 18 متهما بمحاولة زعزعة استقرار المملكة في ”قضية الفتنة“.

وقال مصدر في النيابة العامة العسكرية بمحكمة أمن الدولة للوكالة، إن ”التحقيقات مع المتهمين انتهت وسيتم إحالة القضية للمحكمة بعد إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني“.

ويوم أمس أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري حازم المجالي، أن النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة في ”قضية الفتنة“.

وقال العميد المجالي، في بيان: ”تبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديدا واضحا على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة“.

وأعلنت السطات الأردنية في مطلع نيسان/ أبريل الجاري إحباط مخطط لزعزعة استقرار نظام الحكم تورط فيه الأمير حمزة، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.

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