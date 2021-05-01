 الأردن..  تسجيل  35وفاة و704 إصابات جديدة بكورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/سجل الأردن اليوم السبت 35 وفاة و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حسب وزارة الصحة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 712,077 والوفيات إلى 8871 حالة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات التي أدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 166، فيما غادرت 141حالة، كما بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1346 حالة.

وبلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم 2507، ليصل إجمالي حالات الشفاء في المملكة إلى 685,010 حالات.

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