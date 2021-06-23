الأرجنتين تحيي ذكرى هدف مارادونا التاريخي

المستقلة/- بعد مرور 35 عاما من تسجيل مارادونا “هدف القرن العشرين” أمام إنجلترا في ربع نهائي مونديال 1986 بالمكسيك، وضع الأرجنتينيون، القصة على مكبرات الصوت لتكريم الأسطورة الراحل.

وتقوم المبادرة التي روج لها الاتحاد الأرجنتيني، على الاحتفال بهدف القرن العشرين، بالهتاف بصوت مرتفع، بعد 35 عاما من توقيع المهاجم الراحل على الهدف الثاني الذي فازت به الأرجنتين على إنجلترا بواقع (2-1) في مونديال المكسيك.

وكتبت دلما مارادونا، ابنة اللاعب السابق، عبر حسابها على تويتر “غدا ستكون الذكرى 35 لأجمل هدف في التاريخ. تم وضع مبادرة جميلة للغاية بخصوص هذه المناسبة، وبالطبع انضممت إليها وأدعوكم إلى ذلك.. فلنهتف جميعا في تمام الساعة 16:09. فلنهتف معا حتى يصل صوتنا للسماء”.

وفي أجزاء مختلفة من الأرجنتين، استمع المواطنون عبر مكبرات الصوت للقصة الأسطورية للهدف بصوت المعلق فيكتور هوجو موراليس، وهللوا للهدف عبر الشرفات والنوافذ والباحات.

وقال المعلق نفسه إن “دييجو ذهب. للمرة الأولى لا يوجد دييجو هنا، وهذا يجعل يوم 22 يونيو/حزيران أكثر خصوصية. سنجعله لا يُنسى، اليوم في تمام الساعة 16.09، عندما يضيف الكثير من الناس أصواتهم حتى يصل هتافنا للسماء. سنعيش جميعا مرة أخرى هذا الهدف المسجل قبل 35 عاما

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