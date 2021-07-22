الأرجنتين تتلقى هزيمة مفاجئة في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- تلقى المنتخب الأرجنتيني هزيمة مفاجئة أمام نظيره الأسترالي (0-2) في اللقاء الذي جمعتهما اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن مسابقة كرة القدم في إطار فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.

وحملت ثنائية “الكنغر” الأسترالي توقيع كل من المهاجمين، لاتشلان واليس وماركو تيليو، في الدقيقتين (14 و80) على الترتيب.

بينما أكمل منتخب الأرجنتين المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد فرانسيسكو أورتيغا في نهاية الشوط الأول، على ملعب “سابورو دوم” في مدينة سابورو اليابانية.

وتصدر منتخب أستراليا قائمة المجموعة الثالثة، برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق نقطتين على منتخبي إسبانيا ومصر، اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف في وقت سابق من اليوم أيضا.

 

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