الأربعاء .. انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الإسلامية للهلال الدولي في جدة

المستقلة/- تستضيف الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للجنة الإسلامية للهلال الدولي.

ويبحث الاجتماع المنعقد برعاية المملكة العربية السعودية دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، المستجدات في الموضوعات المتعلقة بأعمال تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وتقديم الإغاثة الإنسانية الخاصة بالنازحين في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومواصلة التعاون والتنسيق في مجالات العمل الإنساني ومتابعة المستجدات في برنامج الهجرة غير النظامية.

كما يناقش الاجتماع تقارير عن إدارة الهلال الدولي، والمنتدى الإسلامي للقانون الدولي، والاجتماعات التشاورية بين اللجنة والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر في منظمة التعاون الإسلامي.

يذكر أن اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ومقرها مدينة (بنغازي – ليبيا)، هي إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي. ومن المهام الموكلة للجنة، العمل على بناء وتوثيق العلاقات مع المنظمات الوطنية الحكومية وغير الحكومية العاملة في المجالات الإنسانية بدول منظمة التعاون الإسلامي، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في حالات الكوارث الطبيعية وغيرها، وتنفيذ برامج المساعدات الإنسانية التي تمولها الأجهزة والمؤسسات الإسلامية.

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