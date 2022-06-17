الأربعاء المقبل..محمد بن سلمان يزور تركيا رسميا

محمد بن سلمان يستقبل اردوغان في الرياض

المستقلة/- أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور تركيا في 22 يونيو/حزيران في خطوة أخرى نحو تحسين العلاقات المتوترة بين القوتين الإقليميتين.

وأشار أردوغان إلى أن الأمير السعودي سيصل إلى أنقرة قائلا “سوف نستقبل ولي العهد يوم الأربعاء في كولية”، القصر الرئاسي التركي في أنقرة.

و هذه هي الزيارة الأولى للأمير محمد إلى تركيا منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في العام 2018 ما أدى إلى برودة وتوترا في العلاقات بين القوتين الإقليميتين المتنافستين.

وسيتم الإعلان عن البرنامج التفصيلي لهذه الزيارة “نهاية الأسبوع” بحسب المصدر نفسه.

وأشار المسؤول التركي الكبير إلى أنه من المتوقع التوقيع على عدة اتفاقيات خلال هذه الزيارة التي سيستهلها ولي العهد بحسب بعض المصادر من أنقرة.

وسبق وأن زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة العربية السعودية في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، حيث التقى ولي العهد قبل أن يتوجه إلى مكة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عقب اجتماعهما أن أردوغان وولي العهد السعودي “استعرضا العلاقات التركية السعودية وسبل تطويرها في جميع المجالات”.

جمدت قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي العلاقات بين أنقرة والرياض لأكثر من ثلاث سنوات. وكانت العلاقات بين البلدين متوترة منذ عام 2017 عقب الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودية على قطر، حليفة تركيا.

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