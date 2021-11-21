الأربعاء المقبل .. السعودية تستضيف اجتماع “روسيا والعالم الإسلامي”

المستقلة/- تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأربعاء المقبل، اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية “روسيا والعالم الإسلامي”، الذي يعقد هذا العام تحت شعار “الحوار وآفاق التعاون”.

ويعقد الاجتماع بمشاركة واسعة من مسؤولين وعلماء ومفكرين من روسيا ودول العالم الإسلامي لبحث القضايا المشتركة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات القائمة.

يأتي الاجتماع في إطار مساعي روسيا لتعزيز علاقاتها بالعالم الإسلامي، كما يأتي في إطار مبادرة المملكة العربية السعودية للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، حيث تستضيف الاجتماع للمرة الثانية بعد أن استضافت دورته الرابعة في جدة عام 2008.

وتأسست مجموعة الرؤية الاستراتيجية في عام 2006 تحت إشراف يفغيني ماكسيموفيتش بريماكوف ومينتيمير شاريبوفيتش شايميف وذلك بعد انضمام روسيا الاتحادية إلى منظمة التعاون الإسلامي بصفة عضو مراقب.

وعقدت المجموعة منذ ذلك الحين اجتماعاتها في موسكو، وقازان، وإسطنبول، وجدة والكويت، حيث جرت العادة أن يوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطاباً ترحيبياً بالمشاركين في الاجتماعات.

وتضم المجموعة 33 شخصية حكومية وعامة من 27 دولة إسلامية، بما في ذلك، رؤساء وزراء سابقين، ووزراء خارجية سابقين، والعديد من الشخصيات الدينية من العالم الإسلامي.

وتركز المجموعة حالياً على وضع تدابير لتعزيز التعاون طويل الأجل بين روسيا والدول الإسلامية، وتنسيق التدابير المشتركة لمكافحة الإرهاب الدولي، والتنفيذ العملي للشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية وبين العالم الإسلامي.

وعقدت آخر نسخة من اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية روسيا والعالم الإسلامي في الفترة بين 28 إلى 30 نوفمبر 2019 في مدينة أوفا (جمهورية باشكورتستان)، وذلك تحت شعار “الوئام بين الأديان: تجربة روسيا والدول المشاركة في منظمة التعاون الإسلامي”.