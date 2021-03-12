اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز في الأنبار

المستقلة /- أكد مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة الأنبار قطري العبيدي، اكتشاف حقل جديد للنفط والغاز غربي مدينة الرمادي.

وقال العبيدي إن شركات الاستكشافات النفطية أحد تشكيلات وزارة النفط اكتشفت أثناء عمليات التنقيب على حقل للغاز في منطقة جبة بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي مدينة الرمادي، ضمن الاستكشافات الجديدة الغير مؤشرة لدى الشركة المعنية.

وأضاف أن الحقل المستكشف يحوي على مليارات الأمتار من الغاز ويعد استكشاف هذا الحقل بعد أيام من قيام الفرق الزلزالية بعمليات مسح واسعة النطاق في المناطق الصحراوية الغربية للمحافظة لتنقيب على حقول النفط والغاز.

وأوضح، أن عمليات المسح ماتزال مستمرة بالتنسيق مع القوات الامنية التي قامت بدورها بعملية تأمين كافة المناطق التي تجري فيها عمليات التنقيب، مبينا أن الأيام القليلة المقبلة سوف يعلن عن اكتشاف حقول جديدة للغاز غير مؤشرة لدى شركة الاستكشافات النفطية في المناطق الغربية.