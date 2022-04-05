اقتصادية: العراق يحتاج دعم الاستثمارات الحقيقة 

المستقلة/- شددت المختص بالشان الاقتصادي دجلة صبيح على ان “المرحلة تتطلب ان تتجة الجهود إلى خلق بيئة استثمار مثالية تنهض بالاقتصاد وتعالج مشاكله وتحقق ايرادات مالية للموازنة الاتحادية العامة”، مؤكدة ان “بوابة الاستثمار تمثل حلول عاجلة لتراجع الاداء الاقتصادي في البلاد لجميع قطاعاته، الإنتاجية والخدمية”.

ولفتت صبيح إلى “وجود مشاريع استثمارية حاصلة على اجازة منذ سنوات ولكن التقاطعات وعدم اخلاء المكان سبب تأخير تنفيذها، منها في بغداد وعدة أماكن أخرى، حيث توفر فرص عمل لعدد كبير من اليد العاملة في مراحل التأهيل وما بعدها، فضلاً عن رفد ميزانية الدولة بمبالغ مالية كبيرة خلال الشهر الواحد”.

وأشارت إلى ان “الجهد المحلي والدولي ينتظر الفرص المناسبة للدخول إلى سوق العمل المحلي، لحاجة البلاد إلى المشاريع في جميع المناطق، وكذلك للاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة، وهذة القطاعات قادرة على نقل الاقتصاد الوطني لمرحلة جديدة، وهنا نحتاج إلى الارادة الوطنية التي تسخر جميع الجهود إلى النهوض بالاستثمار وجعل العراق قبلة لجميع الاستثمارات”.

واكدت ان “الاقتصاد العراقي لابد ان ينتقل الى مرحلة جديد تتناسب وما يمتلكه من ثروات كونه يعد من البلاد الغنية.