اقتصادية: العراق يحتاج دعم الاستثمارات الحقيقة 

المستقلة/- شددت المختص بالشان الاقتصادي دجلة صبيح على ان “المرحلة تتطلب ان تتجة الجهود إلى خلق بيئة استثمار مثالية تنهض بالاقتصاد وتعالج مشاكله وتحقق ايرادات مالية للموازنة الاتحادية العامة”، مؤكدة ان “بوابة الاستثمار تمثل حلول عاجلة لتراجع الاداء الاقتصادي في البلاد لجميع قطاعاته، الإنتاجية والخدمية”.

ولفتت صبيح  إلى “وجود مشاريع استثمارية حاصلة على اجازة منذ سنوات ولكن التقاطعات وعدم اخلاء المكان سبب تأخير تنفيذها، منها في بغداد وعدة أماكن أخرى، حيث توفر فرص عمل لعدد كبير من اليد العاملة في مراحل التأهيل وما بعدها، فضلاً عن رفد ميزانية الدولة بمبالغ مالية كبيرة خلال الشهر الواحد”.

وأشارت إلى ان “الجهد المحلي والدولي ينتظر الفرص المناسبة للدخول إلى سوق العمل المحلي، لحاجة البلاد إلى المشاريع في جميع المناطق، وكذلك للاستثمار في الصناعة والزراعة والسياحة، وهذة القطاعات قادرة على نقل الاقتصاد الوطني لمرحلة جديدة، وهنا نحتاج إلى الارادة الوطنية التي تسخر جميع الجهود إلى النهوض بالاستثمار وجعل العراق قبلة لجميع الاستثمارات”.

واكدت ان “الاقتصاد العراقي لابد ان ينتقل الى مرحلة جديد تتناسب وما يمتلكه من ثروات كونه يعد من البلاد الغنية.

DXN GEMpyuri

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الكلباني: لهذا السبب لا أصلي التراويح في المسجد

اخر الاخبار

بعد شرائه أكبر نسبة في تويتر.. ماسك يضغط لإضافة زر طال انتظاره

اخر الاخبار

الاقتصاد.. امام مرحلة جديدة

اخبار العراق

اقتصادية: العراق يحتاج دعم الاستثمارات الحقيقة 

اخبار العراق

أجواء العراق بدون هدنة..من ( القمصلة ) إلى (قميص نصف الردن )

اخبار العراق

التعليم : الجامعات العراقية تحقق نتائج تنافسية هامة في تصنيف Scimago العالمي

اخبار العراق

مصدر : الحلبوسي سيزور النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

اخبار العراق

مصدر : الحلبوسي سيزور النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

اخبار العراق

البنك المركزي يدعو للاستمرار في متابعة منصة خطابات الضمان للتأكد من الملاءة المالية

اخبار العراق

النزاهة : ضبط تجاوزا على عقارات للدولة بقيمة 48 مليار دينار في نينوى

اخبار العراق

الركابي : الاطار التنسيقي يسعى لعدم تجاوز المدد الدستورية في ملف رئاسة الجمهورية

اخبار العراق

نائب سابق يؤكد على اهمية التحاور بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية

اخبار العراق

البياتي : الدعم الخليجي التركي للكتل السنية لم يأت من فراغ

اخبار العراق

الكناني : اصرار بارزاني على رئاسة الجمهورية يحمل ابعاداً سياسية لاتحمد عقباها

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة يبدأ من الخميس

اخر الاخبار

دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على نظيره بنفيكا البرتغالي

اخر الاخبار

تقرير : تطبيق واتس آب يعمل على ميزة جديدة تسهل عملية المراسلة