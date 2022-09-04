اعلامي مصري يوجه رسالة إلى الذين ينتقدون اداء محمد صلاح

المستقلة/- وجه الإعلامي المصري عمرو أديب، رسالة إلى الذين ينتقدون ويسخرون من اللاعب المصري، نجم نادي ليفربول الانكليزي، محمد صلاح.

وخلال برنامج “الحكاية” الذي يقدمه، أشار عمرو أديب إلى أن المواسم الخارجية لكرة القدم بدأت، موضحا أن “هناك ضغطا كبيرا على لاعب منتخب مصر ونادى ليفربول محمد صلاح”.

وقال أديب إن “هناك هتشتاغات بدأت تخرج فى بريطانيا وأوروبا ضد محمد صلاح، وإن الحديث بدأ عن أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي) هو النجم القادم، وأحرز 10 أهداف”.

وأضاف عمرو أديب: “بشويش على محمد صلاح يا جماعة..حبة حبة..الراجل مش ساحر.. إن شاء الله يتحسن ووقفوا جنبو وخليكو سند.. وإنشاء لله حيوقف على رجلو ويشتغل (يعود مرة أخرى للمستوى الجيد)، وهيجيب قماش”.

وأمس السبت، ساد التعادل السلبي “ديربي ميرسيسايد” الذي جمع فريق إيفرتون وضيفه ليفربول، في افتتاح مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

 

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