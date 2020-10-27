اعتقال تسعة متهمين بنزاع عشائري مسلح على مجرى نهر في ذي قار

المستقلة /حيدر حسين المشرف/..اعلنت مديرية شرطة ذي قار عن اعتقال تسعة متهمين بنزاع عشائري مسلح حدث ، مساء امس الاثنين ، اثر خلاف على مجرى نهر في ارض زراعية في قضاء سوق الشيوخ ، تسبب بمقتل شخص واصابة ثلاثة آخرين .

وقال بيان صادر عن المديرية تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” قوة امنية توجهت الى مكان الحادث وضربت طوقا امنيا ، واعتقلت تسعة متهمين من مثيري النزاع ، من ضمنهم شخص اعترف بارتكاب جريمة القتل ، وضبط بحوزته بندقية نوع كلاشينكوف  “.

واشار الى ان ” قاضي التحقيق قرر توقيفهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لاكمال التحقيق معهم “.

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