اصابة الاعلامي رامي رضوان بفيروس كورونا

المستقلة /- أعلن الإعلامي ، رامي رضوان إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته على فيس بوك .

وقال عبر صفحته على فيس بوك : ” الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله 😂 انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله “.

وأضاف : ” (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري) أنا ملتزم بالتباعد والكمامة..انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده. بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر. #الحمد_لله”.