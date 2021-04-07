اسهم جنرال موتورز ترتفع بعد طرح شاحنتها Chevy Silverado الكهربائية

المستقلة /- وسعت أسهم مجموعة ”جنرال موتورز“ مكاسبها إلى ما يصل إلى 4٪، بعد أن أكدت الشركة خططها لبيع شاحنتها الجديدة البيك أب ”شيفروليه سيلفرادو“ Chevy Silverado الكهربائية.

وكانت شركة شيفروليه التابعة لـ“جنرال موتورز“ قد أعلنت عن خططها بشأن سيارتها الجديدة في حدث إعلامي في مصنعها في ديترويت بولاية ميشيغان.

وسيتم بناء سيلفرادو الكهربائية بالكامل في نفس المصنع مثل سيارة Hummer EV، مرتكزة على نفس هندسة تكنولوجيا بطاريات Ultium الخاصة بالشركة.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تُسّرع فيه الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات انتقالها من محركات الاحتراق الداخلي إلى المحركات الكهربائية.

وسيصل مدى سيلفرادو الكهربائية إلى 400 ميل بشحنة واحدة. ولم تذكر الشركة على الفور موعد طرحها للبيع، لكن المتوقع إطلاقها في 2023 أو 2024، وفقا لتقرير صادر عن Car and Driver.

سيجري إنتاج سيلفرادو في منطقة ”Factory Zero“ التي أعيد تسميتها مؤخرا إلى مصنع ديترويت – هامترامك المخصص للسيارات والمركبات الكهربائية. وتقوم جنرال موتورز حاليا بإعادة تجهيزه بتكلفة تزيد عن 2 مليار دولار.

كما يشار إلى أنه نفس المصنع الذي تبني فيه الشركة جميع سيارات هامر (الدفع الرباعي وبيك أب) الكهربائية.

وتعد السيارة الجديدة جزءا من خطة جنرال موتورز لتقديم 30 مركبة كهربائية بحلول عام 2025، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه السنة هي الأولى التي تنفق فيها جنرال موتورز أموالا في الاستثمار في المركبات الكهربائية أكثر مما تنفقه في منتجات الغاز والديزل، الأمر الذي يتوافق مع هدفها بالحصول على منتج خالٍ من الانبعاثات بحلول عام 2035.