اسعار النفط تشهد انتعاشا حذرا بأنتظار اجتماع اوبك+

المستقلة /- ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الخميس، إذ تلقت الدعم من احتمال اتخاذ منتجي “أوبك+” قرارا ضد زيادة الإنتاج في اجتماع مهم يعقد في وقت لاحق اليوم.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.8 بالمئة إلى 64.60 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت بما يزيد عن اثنين بالمئة أمس الأربعاء.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.8 بالمئة أيضا إلى 61.74 دولار للبرميل.

وقالت ثلاثة مصادر في مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاءها، إن المجموعة تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج حتى أبريل، بدلا من زيادة الإنتاج، إذ أن التعافي في الطلب على النفط ما زال هشا بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت السوق تتوقع أن تخفف “أوبك” تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل المقبل، وأن تنهي السعودية، أكبر منتج في “أوبك”، خفضا طوعيا لإنتاجها قدره مليون برميل يوميا إضافية.