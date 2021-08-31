استهداف مطارا جنوب السعودية بطائرة مسيرة

المستقلة/- أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضررت طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيّرة ضد مطار أبها الدولي في جنوب السعودية الثلاثاء، بعد ساعات من هجوم مماثل لم يوقع إصابات إنّما تسبّب بعرقلة حركة الملاحة، بحسب الإعلام الرسمي.

ونقلت قناة الإخبارية الحكومية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن المجاور إعلانه “اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها”، موضحا أنّ “المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية”.

وقال التحالف إنّ “الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب”.

وكان التحالف أعلن في وقت مبكر من صباح الثلاثاء أنه اعترض طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون استهدفت المطار نفسه ما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة لكن دون وقوع إصابات.

وقالت قناة الإخبارية الحكومية صباح الثلاثاء إنّ “شظايا الطائرة بعد اعتراضها أصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات”. وأضافت “في بداية الإصابة كان هناك توقف (للرحلات) لضمان سلامة الطائرات القادمة والمغادرة وكذلك المدنيين المتواجدين داخل المطار”.

قبيل الهجوم الأول، أعلن التحالف “اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته جماعة الحوثية باتجاه نجران” في جنوب المملكة.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً داميا ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تُطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

خلال آب/أغسطس، تزايدت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة التي يشنّها الحوثيون خصوصا باتجاه المدن الجنوبية مقارنة بالأشهر السابقة.

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