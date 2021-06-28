استنفار للجيش السوري بعد قصف القاعدة الأمريكية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تشهد مناطق محافظة دير الزور السورية وصولا إلى الحدود العراقية شرقا، استنفاراً أمنياً وعسكرياً لقوات الجيش السوري والقوات الحليفة والرديفة (التي تقاتل إلى جانب الجيش السوري) بعد ساعات من القصف الصاروخي الذي تعرضت له قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا.

ونقلت مصادر محلية شرقي سوريا عن تعرض القاعدة الأمريكية غير الشرعية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور والمساكن العمالية التي يسيطر عليها مسلحون موالون للجيش الأمريكي في تنظيم “قسد” شرق نهر الفرات، لقصف صاروخي مصدره بلدة القورية ومحيط مدينة الميادين جنوبي شرقي دير الزور الواقعتين تحت سيطرة الجيش السوري.

وتضم القاعدة الأمريكية غير الشرعية جنودا من الجيوش الغربية ضمن ما يسمى بـ “التحالف الدولي”.

وقالت المصادر “إن الموجة الصاروخية التي استهدفت القاعدة الأمريكية غير الشرعية  أدت لنشوب حرائق ضمن آليات ومعدات القاعدة”.

وأغلقت القوات الأمريكية القاعدة على الفور، فيما حلّقت الطائرات الحربية والمسيرة في محيطها وفي سماء المنطقة.

وبيّنت المصادر المحلية أن “طيران مسير مجهول الهوية قصف أحد المقرات العسكرية في حي تمو وسط مدينة الميادين، حيث قامت مجموعات عسكرية على أثرها باستهداف قاعدة حقل العمر النفطي التابعة للجيش الأمريكي براجمات الصواريخ المتمركزة بالقرب من قلعة الرحبة بمحيط مدينة الميادين”.

وقالت المصادر “إن الاستنفار الأمني لقوات الجيش السوري والفصائل الحليفة، شهد حده الأقصى في مدينتي الميادين والبوكمال شرقي مدينة دير الزور، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي في سماء المنطقتين”

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

استنفار للجيش السوري بعد قصف القاعدة الأمريكية

اخر الاخبار

الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع للاجتماع غدًا

اخر الاخبار

فيديو.. رد قاسي من زارا البلوشي على منتقدي ظهورها بالمايوه

اخبار فلسطين

كهرباء غزة تدخل شاحنات الوقود للقطاع وتوصيل الخدمة للمواطنين

اخبار فلسطين

السلطة الفلسطينية: سيتم محاسبة كل من يثبت تورطه في مقتل نزار بنات

اخر الاخبار

وفاة والد الفنان اللبناني إيوان بعد صراع مع المرض

اخر الاخبار

كيف يؤثر التوتر الأمني على الأوضاع الاقتصاديّة في الشيخ جراح؟

اخر الاخبار

كيف يؤثر التوتر الأمني على الأوضاع الاقتصاديّة في الشيخ جراح؟

اخبار العراق

أحكام مختلفة بالسجن لمدانين بتهمة الخطف والمساومة في ميسان

اخر الاخبار

اللجنة الاستشارية تتفق على شروط الترشح للرئاسة الليبية

اخر الاخبار

 قرار جديد من الكويت بشأن عبور المنافذ البرية والبحرية

اخر الاخبار

شاهد.. زينب العسكري تنضم لتطبيق “تيك توك” 

اخر الاخبار

أبوظبي تضع شرطا واحدا لدخول العديد من الأماكن العامة

اخبار مصر

مصر.. إحالة أوراق الأب المتهم بذبح نجله للمفتي

اخر الاخبار

مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

اخر الاخبار

أول تعليق من الأمم المتحدة على الضربات الأمريكية على حدود سوريا والعراق

اخبار مصر

وزير الخارجيةالمصرى يشدد على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية بسوريا كشرط لإحلال السلام الدائم 