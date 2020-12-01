استمرار الجدل حول خفض انتاج النفط يؤجل اجتماع “أوبك”

المستقلة/أمل نبيل/ حذرت أوبك من أن “التحديات الهائلة” الناجمة عن جائحة كوفيد -19 من المرجح أن تستمر حتى عام 2021 ، حيث فشلت مجموعة منتجي النفط في التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج.

وقال عبد المجيد عطار رئيس أوبك ووزير الطاقة الجزائري للمجموعة يوم الاثنين “الصدمة التي تعرضت لها صناعة النفط هائلة ومن المرجح أن يتردد صداها في السنوات المقبلة.”

ويستمر وباء كورونا في الانتشار مع ارتفاع الحالات في العديد من المناطق حول العالم. ولا يزال يؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي ، وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية ، بطريقة غير مسبوقة “..وفقا لموقع سي ان بي سي.

تأجيل محادثات “أوبك” للخميس المقبل

وذكرت رويترز يوم الاثنين نقلا عن ثلاثة مصادر لم تسمها أن أوبك وحلفاءها قرروا تأجيل المحادثات حتى يوم الخميس ، بعد الاختلاف على كمية النفط التي يتعين عليهم ضخها وسط ضعف الطلب.

كان من المتوقع مبدئيًا أن تحدد المجموعة ، التي تتألف من بعض أكبر منتجي النفط الخام في العالم ، المرحلة التالية من سياسة الإنتاج اليوم الثلاثاء.

وتراجعت أسعار النفط ، التي كانت في طريقها للارتفاع بأكثر من 20٪ الشهر الماضي ، في مستهل تعاملات اليوم.

تم تداول خام برنت القياسي الدولي عند 47.56 دولار ، بانخفاض حوالي 0.65 ٪ ، في حين انخفض غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.66 ٪ إلى 45.02 دولار.

تخفيضات الإنتاج الحالية

خفضت أوبك انتاج النفط بنحو 9.8 مليون برميل يوميا بشكل غير مسبوق في مايو الماضي ، حيث بدأ التأثير الاقتصادي الكامل لوباء فيروس كورونا في الظهور. ثم خففت قيود خفض الإنتاج إلى 7.7 مليون برميل يوميا في أغسطس ، مستشعرة بتعافي فاتر في النشاط الاقتصادي العالمي.

و بموجب الاتفاقية الحالية ، من المقرر أن تنخفض قيود خفض الانتاج مرة أخرى إلى 5.8 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من يناير، لكن متوسط ​الطلب من آسيا ، وعمليات الإغلاق في المملكة المتحدة ، وأوربا والمسار المقلق للفيروس في الولايات المتحدة، حثت وزراء بعض الدول على الدعوة لتمديد التخفيضات الحالية.”

وبينما ترغب بعض الدول في تمديد قرار خفض الإنتاج لمدة 3 شهور حتى أبريل المقبل، خوفا من المرحلة الثانية لانتشار فيروس كورونا

تتخوف دول أخرى مثل العراق والإمارات العربية المتحدة، من استمرار عمليات خفض الإنتاج.

استمرار تباطؤ الطلب على النفط

تتوقع أوبك أن ينخفض الطلب العالمي على النفط بنحو 9.8 مليون برميل يوميًا هذا العام ، حيث أدت الموجة الثانية من الوباء وعمليات الإغلاق ذات الصلة إلى إعاقة الشهية العالمية للنفط الخام.