استقرار اسعار الذهب مع انحسار رهانات رفع أسعار الفائدة

المستقلة /- حافظ الذهب على ثباته، يوم الاثنين، حيث خفت المخاوف بشأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في وقت مبكر عما كان متوقعا بعد مجموعة مختلطة من بيانات الوظائف الأمريكية.

واستقر سعر الذهب الفوري عند 1787.59 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:27 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 يونيو عند 1794.86 دولارًا يوم الجمعة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1787.60 دولارا.

وفي الوقت نفسه، يعزز الانتعاش في سوق العمل الأمريكية تركيز المستثمرين على البيانات الاقتصادية والخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تبتهج الأسواق بمزيد من الأدلة على الانتعاش الاقتصادي القوي وسط مخاوف بشأن استمرار التضخم.

في مكان آخر، ارتفعت الفضة 0.3٪ إلى 26.55 دولارًا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.3٪ إلى 2793.16 دولارًا ، وارتفع البلاتين 0.5٪ إلى 1094.99 دولارًا.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

الاخبار

التجارة : الشهر الحالي يشهد بداية توزيع السلال الغذائية

الاخبار

وزارة العمل : قروض بالتنسيق مع البنك المركزي للأرامل والمطلقات وسكان العشوائيات

اخر الاخبار

إلقاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي

اقتصادية

استقرار اسعار الذهب مع انحسار رهانات رفع أسعار الفائدة

اقتصادية

تراجع اسعار النفط بسبب تأثر السوق بانعدام وحدة أوبك +

اخبار العراق

التقاعد العراقية تنفي وجود خلل إلكتروني تسبب في إيقاف صرف الرواتب التقاعدية

اخبار العراق

التقاعد العراقية تنفي وجود خلل إلكتروني تسبب في إيقاف صرف الرواتب التقاعدية

اخر الاخبار

بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

اخر الاخبار

في ذكرى رحيلها الاولى .. معاناة “رجاء الجداوي” مع كورونا من الإصابة حتى الوفاة

اخر الاخبار

حقيقة ذوبان “السيارات” في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة

اخر الاخبار

شاهد : نجاة شابة بأعجوبة بعد سقوط سيارة عليها

اخبار مصر

فنان مصري يدخل موسوعة جينيس

اخر الاخبار

بهدف الشهرة قام بتصوير لحظة دفن ابنته في الكفن

اخر الاخبار

أميريكي يتوعد بتفجير مطعم لعدم وجود صلصة

اخر الاخبار

خرائط جوجل تخفي 11 موقعا لهذه الأسباب

اخر الاخبار

ماذا فعلت اليابان لتقليل نسبة الانتحار