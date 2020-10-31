اسباب الصداع النصفي و كيف يحدث
المستقلة … يعتبر الصداع النصفي واحداً من اهم الامراض المزمنة التي يعاني منها اغلب الاشخاص حول العالم بشكل شبه يومي.
السبب الدقيق وراء حدوث الصداع النصفي غير معروف ، ولكن يُعتقد أنه ناتج عن نشاط الدماغ غير الطبيعي الذي يؤثر مؤقتًا على الإشارات العصبية والمواد الكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ.
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تم اقتراح العديد من مسببات الصداع النصفي المحتملة ، بما في ذلك العوامل الهرمونية والعاطفية والجسدية والغذائية والبيئية والطبية.
المحفزات العاطفية للصداع النصفي تختلف حسب المشاكل التي يعيشها الشخص ومنها:
ضغط عصبى
القلق
التوتر
صدمة
الكآبة
الإثارة
الاسباب الجسدية لحدوث الصداع النصفي ومنها:
التعب والارهاق
قلة وسوء النوم
العمل بنظام الورديات
وضع نفسي سيء
توتر الرقبة أو الكتف
اختلاف اوقات العمل و النوم بين الليل والنهار
انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم)
التمارين الشاقة ، إذا لم تكن معتادًا عليه
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