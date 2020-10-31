اسباب الصداع النصفي و كيف يحدث

المستقلة … يعتبر الصداع النصفي واحداً من اهم الامراض المزمنة التي يعاني منها اغلب الاشخاص حول العالم بشكل شبه يومي.

السبب الدقيق وراء حدوث الصداع النصفي غير معروف ، ولكن يُعتقد أنه ناتج عن نشاط الدماغ غير الطبيعي الذي يؤثر مؤقتًا على الإشارات العصبية والمواد الكيميائية والأوعية الدموية في الدماغ.

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تم اقتراح العديد من مسببات الصداع النصفي المحتملة ، بما في ذلك العوامل الهرمونية والعاطفية والجسدية والغذائية والبيئية والطبية.

المحفزات العاطفية للصداع النصفي تختلف حسب المشاكل التي يعيشها الشخص ومنها:

ضغط عصبى

القلق

التوتر

صدمة

الكآبة

الإثارة

الاسباب الجسدية لحدوث الصداع النصفي ومنها:

التعب والارهاق

قلة وسوء النوم

العمل بنظام الورديات

وضع نفسي سيء

توتر الرقبة أو الكتف

اختلاف اوقات العمل و النوم بين الليل والنهار

انخفاض نسبة السكر في الدم (نقص سكر الدم)

التمارين الشاقة ، إذا لم تكن معتادًا عليه