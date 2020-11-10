ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى4.6٪ خلال أكتوبر

المستقلة/أمل نبيل/ ارتفع معدل التضخم السنوي في جمهورية مصر العربية إلى 4.6٪ لشهرأ أكتوبر2020 مقابل 2.4٪ خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب الزيادة في مصروفات التعليم خلال العام الدراسي الجديد والذي بدء منذ 17 أكتوبر الماضى.

كما ارتفع معدل التضخم الشهري بنحو 2.3٪..بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والاحصاء.

وأرجع الجهاز الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (56.6%)، ومجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (20.1%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (13.2)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي العام والفني بنسبة (12.3%)، ومجموعة الخضراوات بنسبة (7.0%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (1.2%)، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.2%).