ارتفاع مؤشرات الأسواق العربية في مستهل تعاملات الاربعاء

المستقلة/ أمل نبيل /.. ارتفعت مؤشرات معظم البورصات العربية في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، باستثناء بورصتي قطر والكويت.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ” ايجي اكس 30″ بنحو 0.45٪ ليصل إلى مستوى 10.559 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر السوق السعودية” تاسي” بنحو 1.03٪ ليصل إلى 8.080 نقطة.

وصعد مؤشر السوق العراقية بنحو طفيف 0.01٪ ليصل 48262 نقطة.

كما صعد مؤشر سوق دبي بنحو 0.47٪ وصولا إلى 2.149 نقطة، كما ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي بنحو 0.53٪ إلى 4.674 نقطة .

وقفز مؤشر بورصة البحرين بنحو 0.31% ليصل الى مستوى 1.440 نقطة

بينما تراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.21% هبوطا الى 9.6800 نقطة، و مؤشر بورصة الكويت بنحو 0.08% ليصل الى 6.037 نقطة.