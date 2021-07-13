ارتفاع عدد وفيات حريق مستشفى الناصرية بالعراق

المستقلة /- ارتفع عدد الوفيات من جراء حريق اندلع الاثنين، داخل مركز عزل لمصابين بفيروس كورونا في مستشفى في محافظة ذي قار جنوبي العراق إلى 45 وفاة، وفق مديرية الصحة في ذي قار التي أعلنت “حالة الطوارئ”.

ويعقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اجتماعاً طارئاً مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار.

وأكدت مديرية الصحة في ذي قار أن ” 45 وفاة و5 جرحى سجلت جراء حريق مركز النقاء” بينهم اثنتان من الكوادر الصحية العراقية، مشيرة إلى أنه “تمت السيطرة على الحريق”.

واندلع حريق مساء الاثنين في “مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين”، وتقوم السلطات بإخلاء المرضى من المركز، وفق وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وتم إلى إخلاء 10 مصابين من المركز اثنان منهم حالتهم خطرة نتيجة الاختناق، وأوضح أن 63 شخصا كانوا داخل المستشفى قبل اندلاع الحريق.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، أن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي”.

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